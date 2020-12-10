Басилашвили прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Народный артист СССР, актёр Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Олег Басилашвили прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

«Если поставить на одну чашу весов человеческую жизнь, а на вторую — то, что мы называем театральным искусством, то, на мой взгляд, всё очевидно. Надо закрывать не только театры, но и другие развлекательные заведения», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, если перекрыть общественный транспорт, то жизнь в городе остановится, а закрытие театров не столь болезненно.

Басилашвили добавил, что, как человек старше 65 лет, он соблюдает карантин, предписанный городскими властями.

Ранее в Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертных залов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны. Власти не исключают ужесточения ограничительных мер.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.