Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Разрешённый лимит на продажу 25% билетов от вместимости зрительного зала — это тяжело финансово, но постановки и работу театров надо сохранить, чтобы культура существовала, чтобы не было возможности, ощущения того, что без неё можно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в период ограничений из-за COVID-19 важна роль СМИ, которые должны больше рассказывать о театре, кино, музеях.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.