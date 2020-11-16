Грымов прокомментировал ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал ситуацию с пандемией.
Грымов прокомментировал ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Разрешённый лимит на продажу 25% билетов от вместимости зрительного зала — это тяжело финансово, но постановки и работу театров надо сохранить, чтобы культура существовала, чтобы не было возможности, ощущения того, что без неё можно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в период ограничений из-за COVID-19 важна роль СМИ, которые должны больше рассказывать о театре, кино, музеях.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить