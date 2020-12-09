Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с эпидемией в Петербурге

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Народный артист РСФСР, актёр и певец Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с эпидемией в Санкт-Петербурге.
Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с эпидемией в Петербурге
  • globallookpress.com

«Я положительно отношусь к решению властей об ограничении работы театров. Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, за новогодние праздники у него могло бы пройти два-три спектакля, но он не переживает по поводу отмены, поскольку жизнь людей дороже.

Ранее в Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертных залов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны. Власти не исключают ужесточения ограничительных мер.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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