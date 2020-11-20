В Москве простились с Романом Виктюком

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Прощание с театральным режиссёром народным артистом России Романом Виктюком завершилось в его театре в Москве, сообщает РИА Новости.
В Москве простились с Романом Виктюком
  • РИА Новости

Церемония продлилась более четырёх часов, режиссёра проводили в последний путь продолжительными овациями.

Проститься с Виктюком пришли в том числе руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и художественный руководитель Российского молодёжного театра Алексей Бородин.

Похороны режиссёра планируется провести на его родине, во Львове.

Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

В театре Романа Виктюка причиной его смерти назвали тромбоэмболию.

Актриса и режиссёр Светлана Дружинина в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью Виктюка.

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