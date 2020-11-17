Названо предполагаемое место прощания и похорон Виктюка

Прощание с режиссёром, народным артистом России Романом Виктюком пройдёт в Москве. При этом похороны планируется провести на родине артиста, во Львове, сообщила пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его ещё при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — приводит сообщение РИА Новости.

В театре подчеркнули, что прощание с режиссёром точно состоится в Москве.

«Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич ещё находится в больнице», — заявили в театре.

Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет.