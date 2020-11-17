Названо предполагаемое место прощания и похорон Виктюка
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- РИА Новости
«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его ещё при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — приводит сообщение РИА Новости.
В театре подчеркнули, что прощание с режиссёром точно состоится в Москве.
«Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич ещё находится в больнице», — заявили в театре.
Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет.