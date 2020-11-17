Названо предполагаемое место прощания и похорон Виктюка

Короткая ссылка
Прощание с режиссёром, народным артистом России Романом Виктюком пройдёт в Москве. При этом похороны планируется провести на родине артиста, во Львове, сообщила пресс-атташе Театра Романа Виктюка.
Названо предполагаемое место прощания и похорон Виктюка
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его ещё при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — приводит сообщение РИА Новости.

В театре подчеркнули, что прощание с режиссёром точно состоится в Москве.

«Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич ещё находится в больнице», — заявили в театре.

Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить