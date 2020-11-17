Светлана Дружинина рассказала о Романе Виктюке

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Актриса и режиссёр Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Виктюка.
Светлана Дружинина рассказала о Романе Виктюке
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Он был очень талантливый, очень честный и откровенный человек. Всё, что он говорил приятное и неприятное, всё было искренне. Невероятно талантливый во всех отношениях человек», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Виктюк был «пластическим» режиссёром.

Со своей стороны, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что все, кто дружил с Виктюком, очень любили режиссёра.

«Он был весёлым, с прибаутками, огромным чувством юмора, с вечными историями и розыгрышами», — сказал он.

Как добавил Цискаридзе, Виктюк был очень интересным человеком.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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