Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссёра, народного артиста России и Украины Романа Виктюка. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Виктюка настоящим мастером и созидателем, который был наделён особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путём.

«Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств», — говорится в послании.

Путин отметил, что светлая память о режиссёре навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников и всех почитателей его дарования.

Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

В театре Романа Виктюка причиной его смерти назвали тромбоэмболию.