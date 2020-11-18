Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссёра, народного артиста России и Украины Романа Виктюка. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Глава государства назвал Виктюка настоящим мастером и созидателем, который был наделён особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путём.

«Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств», — говорится в послании.

Путин отметил, что светлая память о режиссёре навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников и всех почитателей его дарования.

Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

В театре Романа Виктюка причиной его смерти назвали тромбоэмболию.

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