Боярский отреагировал на слова Меладзе о съёмках в новогодних передачах

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Анастасия Румянцева
Актёр театра и кино, певец, телеведущий Михаил Боярский прокомментировал в беседе с RT предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Боярский отреагировал на слова Меладзе о съёмках в новогодних передачах
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«Я не в курсе этой проблемы, у меня есть ещё театр, я играю спектакль… Все в растерянности, потому что это ситуация, которая впервые случилась в жизни, поэтому примеров у меня таких нет. Каждый думает, как может более правильно, так, чтобы не причинить другим вреда. Вот это единственное правило, которому должны следовать все мы: беречь ближних, вот и всё», — отметил Боярский.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ».

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