Чумаков прокомментировал слова Меладзе о съёмках в новогодних передачах

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Анастасия Румянцева
Певец Алексей Чумаков в беседе с RT прокомментировал призыв Валерия Меладзе к другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены новогодних мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Чумаков прокомментировал слова Меладзе о съёмках в новогодних передачах
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«Любой канал поставит какую-нибудь сборку из лучших Новых годов предыдущих лет, и зритель всё равно получит контент. Это первое. Второе — зритель ни в чём не виноват, и зритель хочет развлечений на самом деле. А наша первая работа — давать ему эти развлечения. Третье — это невозможно (реализовать идею Меладзе. — RT), потому что в основной своей массе, в 99,9% случаев, артисты (я как артист знаю изнутри всё) — люди изначально невероятно эгоцентричные и посвящённые самим себе прежде всего», — сказал Чумаков.

Певец отметил, что пока один призывает к консолидации, «найдутся тысячи других, настроенных совсем иначе».

«Кто под тихую дуду просто выбьет себе больше эфира под тот или иной продукт. И найдётся тот, кто будет говорить: «Валера, ты прав! Действительно нас забыли». А сам будет звонить продюсерам канала и говорить: «Ребят, вот я буду работать больше, если надо, и за Валерия Меладзе снимемся», — заключил собеседник RT.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, было бы правильным «артистам отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены новогодних мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ».

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