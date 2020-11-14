Лещенко прокомментировал идею Меладзе о съёмках в новогодних передачах

Певец Лев Лещенко в беседе с RT прокомментировал предложение российского артиста Валерия Меладзе коллегам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены новогодних мероприятий, в том числе концертов из-за пандемии.

«Он (Меладзе. — RT) самостоятельный человек, умный, достаточно серьёзный и добрый, открытый человек. Если он сделал такое заявление, значит, он готов отстаивать свои убеждения. Я просто могу сказать, что это более серьёзная такая проблема, чем просто сниматься, не сниматься. Дело в том, что все люди, артисты, весь шоу-бизнес, так называемая массовая культура, они все работают в негосударственной сфере. То есть они делают продукт и отдают его на рынок, и, то, что они зарабатывают, это и является их содержанием насущным», — отметил Лещенко.

Он добавил, что в настоящее время закрыты зрительные залы, закрыты концертные площадки, и, «естественно, люди сидят без работы».

«Тысячи артистов, которые работают в негосударственной сфере, вообще ни копейки не получают... Поэтому Валера, наверное, с болью говорил об этом, чтобы привлечь как-то внимание государственных структур. Вот у меня 20 человек сидят, и я должен их содержать, потому что я не могу их бросить... Слава Богу, я чего-то накопил, точно так же, как и Валера Меладзе, наверное, он свой коллектив до сих пор поддерживает каким-то образом. Это очень неоднозначная ситуация, об этом надо говорить очень серьёзно и долго, и внимательно изучать эту проблему», — заключил певец.

Ранее Меладзе предложил другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены новогодних мероприятий, в том числе концертов из-за пандемии.

Он добавил, что, возможно, «тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев».