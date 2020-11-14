Меладзе предложил артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах

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Российский певец Валерий Меладзе предложил артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены новогодних мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Меладзе предложил артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Как написал в Instagram артист, без новогодних концертов, которые отменили, «нет позитива, нет ощущения праздника», а людям останется лишь смотреть программы по телевизору.

«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах», — отметил Меладзе.

Он добавил, что, возможно, «тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев».

Как стало известно ранее, в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в этом году в Москве не будут проводить массовых новогодних мероприятий.

В городе в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.

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