Власти Москвы прокомментировали ограничения по работе кинотеатров и театров

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с работой кинотеатров и театров.

«Каждое заведение, каждый кинотеатр, каждый театр самостоятельно определяет, в каком порядке они будут людей рассаживать. У кинотеатров это всё отработано», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, даже если пришла семья, она может сесть условно рядом, но между ними может быть не одно, а два кресла.

«Каждый руководитель театра самостоятельно определяет дальнейшую его судьбу. Если вводятся ограничения, то они должны эти ограничения выполнять», — добавил Немерюк.

Ранее Минкультуры России поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января.

Киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.