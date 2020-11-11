Власти Москвы прокомментировали ограничения по работе кинотеатров и театров

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с работой кинотеатров и театров.
Власти Москвы прокомментировали ограничения по работе кинотеатров и театров
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«Каждое заведение, каждый кинотеатр, каждый театр самостоятельно определяет, в каком порядке они будут людей рассаживать. У кинотеатров это всё отработано», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, даже если пришла семья, она может сесть условно рядом, но между ними может быть не одно, а два кресла.

«Каждый руководитель театра самостоятельно определяет дальнейшую его судьбу. Если вводятся ограничения, то они должны эти ограничения выполнять», — добавил Немерюк.

Ранее Минкультуры России поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января.

Киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.

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