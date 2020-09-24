Кинокритик прокомментировал ситуацию с переносом фильмов

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Киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.
Кинокритик прокомментировал ситуацию с переносом фильмов
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Перенос премьер в этом году — не новость. Как я понимаю, во многих странах сейчас рассматривают возможность введения нового локдауна на фоне увеличившегося числа пациентов, заболевших COVID-19», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, переносы ещё возможны, и не очень понятно, что будет происходить в следующем году.

«Все ждут, когда начнётся вакцинация. И здесь вопрос уже не ко мне, а к эпидемиологам. За этот год всё очень часто подвергалось корректировкам, так что не исключено, что они ещё будут», — добавил Семёнов.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.

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