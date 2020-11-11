Минкультуры обязало театры и кино в Москве сократить продажи билетов
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Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в приказе министра культуры России.
Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.
Ранее стало известно, что федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий.
Актёр, режиссёр, продюсер Игорь Угольников прокомментировал ситуацию с кинотеатрами на фоне пандемии.