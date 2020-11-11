Минкультуры обязало театры и кино в Москве сократить продажи билетов

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Минкультуры России поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января.
Минкультуры обязало театры и кино в Москве сократить продажи билетов
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Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в приказе министра культуры России.

Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.

Ранее стало известно, что федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий.

Актёр, режиссёр, продюсер Игорь Угольников прокомментировал ситуацию с кинотеатрами на фоне пандемии

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