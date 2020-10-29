Актёр, режиссёр, продюсер Игорь Угольников прокомментировал ситуацию с кинотеатрами на фоне пандемии.

«Я бы очень хотел, чтобы вернулись прежние времена. Но поверьте, они не вернутся, они будут каким-то другими», — цитирует эксперта Life.ru.

Как напомнил Угольников, в Китае, который первым принял удар глобальной пандемии, кинотеатры закрыты до сих пор.

«У нас не для того так закрывали, чтобы быстро открывать», — добавил он.

Ранее киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.