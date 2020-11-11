В Москве до 15 января приостановлено проведение выставок

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Федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий, сообщили в Минкультуры России.
В Москве до 15 января приостановлено проведение выставок
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом, как сообщает Интерфакс, говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой.

Также музеи должны будут «обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5—2 м друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться.

В начале ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «в субботу-воскресенье» первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы»

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