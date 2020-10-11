Учёные назвали токсичные водоросли причиной произошедшего на Камчатке

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли одной из основных версий причин произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке.

Об этом сообщает ТАСС.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции», — сказал он по итогам совещания в региональном правительстве.

По его словам, теперь необходимо разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что «возникают красные приливы».

«Красный прилив — это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека», — добавил он.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.