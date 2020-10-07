Грымов прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Грымов прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт — коронавирус, культура — коронавирус, общественный транспорт — коронавирус. Давайте всё-таки беречь друг друга, беречь себя, это правда важно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, сберечь себя можно только самим, другого варианта пока не придумали.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

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