Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт — коронавирус, культура — коронавирус, общественный транспорт — коронавирус. Давайте всё-таки беречь друг друга, беречь себя, это правда важно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, сберечь себя можно только самим, другого варианта пока не придумали.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.