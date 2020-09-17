Анна Нетребко рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса

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Оперная певица Анна Нетребко заявила, что находится в больнице. У неё выявлена коронавирусная инфекция.
Анна Нетребко рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Я уже пять дней нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо!» — написала Нетребко в своём Instagram.

Певица уточнила, что у её мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова, были обнаружены антитела. 

Ранее Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус.

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