Анна Нетребко рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса
- РИА Новости
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«Я уже пять дней нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо!» — написала Нетребко в своём Instagram.
Певица уточнила, что у её мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова, были обнаружены антитела.
Ранее Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус.