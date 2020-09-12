Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус

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Оперная певица Анна Нетребко заявила, что её тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако она всё равно решила уйти на недельную самоизоляцию.
Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус
  • © REUTERS/Leonhard Foeger

«В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава богу, все мои тесты негативные), я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих!» — написала Нетребко в своём Instagram.

Ранее, как передавало РИА Новости, пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила об отмене театром всех спектаклей «Дон Карлос» в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявили коронавирусную инфекцию.

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