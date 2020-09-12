Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что её тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако она всё равно решила уйти на недельную самоизоляцию.

«В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава богу, все мои тесты негативные), я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих!» — написала Нетребко в своём Instagram.

Ранее, как передавало РИА Новости, пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила об отмене театром всех спектаклей «Дон Карлос» в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявили коронавирусную инфекцию.