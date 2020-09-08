В Коломне пройдёт фестиваль «Антоновские яблоки»

В Коломне 12—13 сентября пройдёт традиционный книжный фестиваль «Антоновские яблоки».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Участие в фестивале примут писатели, поэты, художники, дизайнеры и музыканты. Среди участников также будут ландшафтные архитекторы, историки и кулинары.

На фестиваль съедутся представители свыше 50 ведущих издательств России и авторы, чьи книги увидят свет в 2020 году.

Для посетителей откроют фермерский рынок, где можно будет купить сыры, мёд, десерты, выпечку, пастилу и другие товары.

Ранее сообщалось, что в Истре завершился гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».