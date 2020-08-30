«Родился из междусобойчика»: российский фермер об истории фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

30 августа в подмосковной Истре завершается гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» В нём приняли участие около 400 фермерских хозяйств из более чем 40 регионов России. Один из организаторов, сыровар Олег Сирота, рассказал RT о возникновении и развитии этого мероприятия, а также признался, сколько раз пытался передать свой сыр на пробу Владимиру Путину. В свою очередь, один из гостей фестиваля, солист группы «Руки вверх!» и ресторатор Сергей Жуков, поделился своими идеями о развитии в России гастрономического туризма.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» проводится в подмосковной Истре уже в пятый раз. По словам одного из организаторов, сыровара Олега Сироты, с тех пор, как два года назад в организации мероприятия стал помогать губернатор Московской области, это мероприятие стало самым большим фермерским фестивалем в России, и одним из самых крупных в Европе.

Сирота рассказал RT, как родилась эта идея: «Пять лет назад наш фестиваль родился из маленького фермерского междусобойчика. Мы собрались здесь, чтобы отметить годовщину введения санкций (российских ответных мер на западные санкции. — RT). Но, как в старой пословице: хоронили тёщу — порвали два баяна».

В Подмосковье проходит гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Народная поддержка

В августе 2015-го, рассказывает сыровар, 20 фермеров решили устроить небольшую ярмарку. Но вместо ожидаемой тысячи человек, на неё приехало 15 тыс. Олег вспоминает, как в тот год всё быстро было распродано.

«Люди шли пешком несколько километров, в жару, с колясками. Шли даже не за продукцией, а чтобы поддержать нас, своих фермеров. В тот день мы поняли, что нужны людям, и что у нас всё получится. В тот день, я знаю, не один десяток людей тоже решили заняться фермерством», — признаётся он.

В 2020 году, чтобы к сыру при желании можно было купить то, с чем он хорошо сочетается, например мёд или вино, на фестиваль пригласили и виноделов с юга страны, и производителей мёда, и других российских фермеров, и даже ремесленников.

Идеальным мёдом к своему сыру Олег считает продукцию из Егорьевска: «Наши земляки из Егорьевского района Подмосковья вышли на третье место по качеству мёда в России, даже Алтайский край обошли».

В павильоне гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

© RT

Фермер — зять фермера

На вопрос о том, каково это быть зятем Стерлигова, Олег Сирота ответил: «Герман Львович — классный мужик. Его посты, его книги «Из города в деревню» многих подстегнули переехать в деревню и заняться сельским хозяйством. Он яркий человек, у него есть и сторонники, и противники. Он имеет достаточно радикальные взгляды и не стесняется их высказывать. Но, благодаря его деятельности многие сёла и деревни стали возрождаться».

При этом Сирота посетовал, что у Стерлигова свой экологический стандарт — коров доить руками: «Мы не можем договориться, как правильно нужно доить корову. Поэтому у него свой путь, у меня свой».

«Нужно продать то, что мы вырастили»

Олег также рассказал, с какими трудностями столкнулись фермеры в связи с пандемией коронавируса: «В целом отрасль не пострадала, но пострадал малый бизнес. Потому что мы продавали и продаём свою продукцию в основном на ярмарках и фестивалях. А некоторые фермеры делают сыры только для ресторанов и кафе. По нам это больно ударило, так как у нас просто не было возможности реализовать свою продукцию. Она копилась на складах и в погребах».

По мнению Сироты, сейчас многие хозяйства оказались в сложной ситуации: «Балансируют, что уже хоть коров забивай. Потому что их нужно кормить, нужно доить. Нужно платить по кредитам, нам их никто не простил и не собирается. Нужно платить зарплаты. Нужно проводить посевную и уборочную кампанию. А на это нужны деньги. А чтобы они были — нужно продать то, что мы вырастили».

Истринская сыроварня Олега Сироты.

© RT

Сырный котёл

В фермерском хозяйстве Олега Сироты постоянно работает около 200 человек: дояры, скотники, сыровары, водители, продавцы. По словам фермера, один сырный котёл даёт импульс целой цепочке, запускающей экономику.

«У сырного котла стоит десять человек, ещё десять доят коров, пять трактористов. Эти 25 человек дают работу водителям, продавцам. Дают работу нашим машиностроителям, потому что все трактора и молоковозы у нас российские. Так и начинает работать вся экономика», — поясняет Олег.

Сыр для президента

Фермер вспоминает, что несколько раз пытался передать свой сыр на пробу Владимиру Путину, но ему это никак не удавалось. Для этого Олег упорно участвовал в мероприятиях с участием президента, но каждый раз охрана главы государства брала верх над смекалкой фермера-сыровара: «Я знаю, как попасть на мероприятие. Но я не знаю, как протащить туда головку сыра, чтобы подарить. Это такой спорт. Мне кажется, в этом спорте участвую и я, и сотрудники охраны. Меня всё время ловят, и всё время находят у меня сыр».

И каждый раз, когда у фермера изымали сыр, его заверяли, что передадут подарок по назначению. «Мы, крестьяне, люди простые: мне сказали — я верю. Но я чувствовал, что меня обманывают. А надежда была».

И вот однажды, когда Олег уже отчаялся было реализовать свою затею, он приехал принять участие в заседании Валдайского клуба без заготовленной головки сыра: «Там я спросил у президента: «Владимир Владимирович, вам сыр-то передали или сами съели?» Президент говорит: «Сами съели. Где сыр? Сейчас давай». И тут я понимаю, что сыра-то у меня в этот раз и нет».

Но расстраивался Сирота не долго: «И вот на последней встрече с президентом, когда сыр у меня опять отобрали, Путин пообещал, что мой сыр будет у него на новогоднем столе. И вот теперь мне интересно спросить, попробовал он мой сыр или нет? Вот такое у меня хобби: кто-то пьёт, кто-то вприсядку прыгает, а я пытаюсь президенту свой сыр подарить».

Головка сыра, приготовленного на Истринской сыроварне Олега Сироты, для Владимира Путина.

© RT

На сыроварне у Олега Сироты приготовлена головка сыра, специально для Путина: «Один сыр лежит у нас уже четыре года, он ждёт Президента. Эта головка с годами становится только лучше. И на ней еле видна надпись: «Сыр Путин». Я уверен, что он когда-нибудь приедет, и попробует сам результаты того решения, которое он принял пять лет назад, когда ввел контрсанкции».

Гости фестиваля

Солист группы «Руки вверх!» и по совместительству бизнесмен-ресторатор Сергей Жуков признался RT, что гастрономический фестиваль, во время которого проходят также деловые встречи и круглые столы, очень полезен для развития малого и среднего бизнеса.

«Где бы ещё мы так просто обсудили вопросы, которые обычно не принято задавать: Кто поможет бизнесмену выжить? Кто нас избавит от налогов? Как бы нам сделать что-то хорошее и за это тоже получить что-то хорошее? Здесь можно задавать в лоб вопросы и получать на них ответы. По-моему, прекрасная мысль, чтобы и дальше так открыто собираться», — отметил он.

Жуков рассказал и о своём опыте в рестораторском бизнесе, который они ведут вместе с супругой:«Около 30 городов, где запущены наши проекты: бары и рестораны «Руки вверх!», кондитерские «Любовь и сладости». Я люблю помогать, как добрый Карлсон: прилетел, подтолкнул, что-то сделал. Всем остальным занимается моя жена и большая команда».

В павильоне гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

© RT

Запрос на ностальгию

В концепцию баров «Руки вверх!» Сергей Жуков с супругой, по его словам, заложили запрос человека на ностальгию по молодости: «Мы, наконец, нашли идеальный формат для людей разных возрастов: в качестве основного нашего блюда мы используем ностальгию — она есть всегда. Вспоминать свои студенческие годы намного приятней, чем думать о том, что завтра нужно идти на работу».

Сергей признался, что для кондитерских им требуется много продукции, которую производят фермеры, но пока, к сожалению, не всегда удаётся договориться о достаточных объёмах поставок: «Всё, из чего делаются кондитерские изделия: молоко, сыр, мёд — это всё то, что производят наши коллеги-фермеры. Но мы не всегда совпадаем по аппетитам. Нам требуется много продукции, а ребята могут дать качественно, но немного».

«Подоить козу, корову — это бесценно!»

Музыкант также поделился идеей, которая родилась у него во время деловой встречи на фестивале: «Почему бы нам не развивать фермерский туризм, как в Италии? Я готов подключать семьи с детьми, чтобы приезжать ко всем, кто представлен сегодня здесь, на фестивале. Чтобы делать дегустацию не раз в год, а на постоянной основе. Поставить бабушку в красивом платье, которая будет рассказывать про сыры. Подоить козу, корову — это бесценно!»

Сергей Жуков — солист группы «Руки вверх!» и ресторатор о пандемии, творчестве и бизнесе

«Любовь вечна»

Жуков также отметил, что пандемия COVID-19 довольно болезненно ударила по его бизнесу: концерты отменены с марта до следующей весны, закрылись около 70% кондитерских по стране. Однако в творчестве певца это масштабное явление, по его словам, вряд ли найдёт отражение: «Хуже нет песен на волне чего-то. Я не люблю людей, которые — что-то случилось — и давай: про пожары, про политику... «Руки вверх!» пели о любви и будут петь песни о любви. Нам всё равно, есть вирус, нет вируса. Любовь вечна».