В Google ответили на обвинения Роскомнадзора

В пресс-службе компании Google прокомментировали заявление Роскомнадзора, в котором ведомство обвинило американскую корпорацию в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

Как отметили РИА Новости в компании, платформа может накладывать возрастные ограничения на контент, содержащий сцены насилия или неприятные изображения.

«Безопасность зрителей, авторов и партнёров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом», — указали в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

В августе мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента.