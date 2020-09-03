Губернатор Приморья призвал жителей оставаться дома во время урагана

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей Владивостока и других городов оставаться дома из-за урагана, вызванного тайфуном «Майсак».

«Во Владивостоке и в юго-западных районах Приморья ветер достигает ураганной силы до 35 м в секунду, сносит деревья. В городе Владивостоке уже больше 100 поваленных деревьев, есть сорванные крыши, поэтому убедительная просьба не выходить сейчас на улицу, не выпускать туда детей, без надобности не выезжать», — сказал глава региона в Instagram.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна.