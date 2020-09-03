В Приморье ураганный ветер достиг 43 м/с

В Приморье ветер ураганной силы достиг пика в 43 м/с. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

«Во Владивостоке порывы ветра достигают 40 м/с, мысовые станции отмечают порывы до 43 м/с», — рассказал Чулков.

Он сообщил, что «максимальные пики продлятся приблизительно до 19:00 (12:00 мск), потом ветер будет стихать, но останется сильным».

По его словам, в пятницу, 4 сентября, днём ветер стихнет до 20—25 м/с.

В Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Майсак» (MAYSAK).

Ранее отдыхающих призвали немедленно покинуть побережье Приморского края из-за приближения тайфуна «Майсак».