Отдыхающих просят покинуть побережье Приморья из-за приближения тайфуна
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Отдыхающим необходимо срочно покинуть побережье Приморского края. На регион идёт ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак», — цитирует РИА Новости сообщение ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Отмечается, что тайфун пройдёт над Корейским полуостровом в сторону Китая.
Ожидаются волны высотой до 7 м.
Ранее более 250 авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна «Майсак».