Отдыхающих просят покинуть побережье Приморья из-за приближения тайфуна

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Отдыхающих призывают немедленно покинуть побережье Приморского края из-за приближения тайфуна «Майсак».
Отдыхающих просят покинуть побережье Приморья из-за приближения тайфуна
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Отдыхающим необходимо срочно покинуть побережье Приморского края. На регион идёт ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак», — цитирует РИА Новости сообщение ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

Отмечается, что тайфун пройдёт над Корейским полуостровом в сторону Китая.

Ожидаются волны высотой до 7 м.

Ранее более 250 авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна «Майсак».

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