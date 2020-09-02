Отдыхающих просят покинуть побережье Приморья из-за приближения тайфуна

Отдыхающих призывают немедленно покинуть побережье Приморского края из-за приближения тайфуна «Майсак».

«Отдыхающим необходимо срочно покинуть побережье Приморского края. На регион идёт ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак», — цитирует РИА Новости сообщение ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

Отмечается, что тайфун пройдёт над Корейским полуостровом в сторону Китая.

Ожидаются волны высотой до 7 м.

Ранее более 250 авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна «Майсак».