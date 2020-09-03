В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна
«В школах Владивостока, Уссурийска, Артёма, Хасанского и Надеждинского районов отменены занятия. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11:00 (04:00 мск. — RT)», — говорится в сообщении.
В детских садах будут работать только дежурные группы.
Кроме того, из-за штормового предупреждения запрещается выход в море маломерных судов.
Все подразделения МЧС, в том числе резервные, приведены в состояние полной готовности.
Ранее отдыхающих призвали немедленно покинуть побережье Приморского края из-за приближения тайфуна «Майсак».