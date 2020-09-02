Шеф-повар рассказал о популярности чёрного чеснока в ресторанах

Историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев рассказал о популярности ферментированного чёрного чеснока в ресторанах.

«В домашних условиях готовить его муторно, его длительное время подвергают продолжительной высокотемпературной обработке. Получается такой уже новый продукт, он не пахнет чесноком, это такой ферментированный «вкус умами», даже ближе к черносливу, чем к чесноку», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это очень модный продукт.

Как уточнил Прокофьев, такой чеснок можно использовать в качестве приправы для жарки мяса или добавлять в различные соусы.

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