Шеф-повар рассказал о популярности чёрного чеснока в ресторанах

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Историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев рассказал о популярности ферментированного чёрного чеснока в ресторанах.
Шеф-повар рассказал о популярности чёрного чеснока в ресторанах
  • Pixabay

«В домашних условиях готовить его муторно, его длительное время подвергают продолжительной высокотемпературной обработке. Получается такой уже новый продукт, он не пахнет чесноком, это такой ферментированный «вкус умами», даже ближе к черносливу, чем к чесноку», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это очень модный продукт.

Как уточнил Прокофьев, такой чеснок можно использовать в качестве приправы для жарки мяса или добавлять в различные соусы.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

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