Шеф-повар рассказал о популярности чёрного чеснока в ресторанах
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«В домашних условиях готовить его муторно, его длительное время подвергают продолжительной высокотемпературной обработке. Получается такой уже новый продукт, он не пахнет чесноком, это такой ферментированный «вкус умами», даже ближе к черносливу, чем к чесноку», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, это очень модный продукт.
Как уточнил Прокофьев, такой чеснок можно использовать в качестве приправы для жарки мяса или добавлять в различные соусы.
Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.