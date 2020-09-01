В КС Белоруссии заявили о вызове трёх членов совета на допрос

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Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос ещё трёх представителей координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщили в самом совете.
В КС Белоруссии заявили о вызове трёх членов совета на допрос

«Завтра в 10:00 исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова вызвали в СК. Также завтра в СК к 10:00 позвали Юрия Губаревича… и Павла Данейко», — цитирует пресс-службу КС РИА Новости.

Там уточнили, что они вызваны в качестве свидетелей по уголовному делу.

31 августа белорусские правоохранительные органы задержали в Минске члена президиума КС оппозиции Лилию Власову.

Также суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.

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