В КС Белоруссии заявили о вызове трёх членов совета на допрос

Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос ещё трёх представителей координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщили в самом совете.

«Завтра в 10:00 исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова вызвали в СК. Также завтра в СК к 10:00 позвали Юрия Губаревича… и Павла Данейко», — цитирует пресс-службу КС РИА Новости.

Там уточнили, что они вызваны в качестве свидетелей по уголовному делу.

31 августа белорусские правоохранительные органы задержали в Минске члена президиума КС оппозиции Лилию Власову.

Также суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.