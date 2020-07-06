Гидрометцентр: 2020 год войдёт в десятку самых тёплых в истории России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны.
Гидрометцентр: 2020 год войдёт в десятку самых тёплых в истории России
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«Понятно, что он войдёт в десятку самых тёплых, но на каком месте — сложно пока сказать», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что первое полугодие уже оказалось самым тёплым в России за 130 лет температурных наблюдений.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов ожидается экстремальная жара, а в некоторых других ожидаются сильные ливни.

5 июля синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России.

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