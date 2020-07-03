Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек

Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области посетили 12 тыс. человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Среди посетителей — как местные жители, так и гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова и Татарстана.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.