Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек

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Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области посетили 12 тыс. человек.
Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Среди посетителей — как местные жители, так и гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова и Татарстана.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.

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