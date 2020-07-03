Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Среди посетителей — как местные жители, так и гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова и Татарстана.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.