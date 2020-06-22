У второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Ульяненко училась в Саратовском авиационном техникуме. Она воевала над Сталинградом, у берегов Волги, а также принимала участие в освобождении Крыма, Северного Кавказа, Белоруссии, Польши, дошла до Берлина.

Всего за годы Великой Отечественной войны Ульяненко совершила более 900 боевых вылетов. В 1957 году окончила исторический факультет. Она единственный Герой Советского Союза за всю историю УГПИ-УдГУ.

Также стало известно, что в Тольятти открыли памятник «Ожидание солдата». Об этом сообщает sova.info.

Скульптура посвящена матерям, жёнам, сёстрам и дочерям участников Великой Отечественной войны.

После церемонии были возложены цветы к Вечному огню.

Ранее сообщалось, что Северный флот принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти».