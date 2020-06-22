В Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Ульяненко училась в Саратовском авиационном техникуме. Она воевала над Сталинградом, у берегов Волги, а также принимала участие в освобождении Крыма, Северного Кавказа, Белоруссии, Польши, дошла до Берлина.
Всего за годы Великой Отечественной войны Ульяненко совершила более 900 боевых вылетов. В 1957 году окончила исторический факультет. Она единственный Герой Советского Союза за всю историю УГПИ-УдГУ.
Также стало известно, что в Тольятти открыли памятник «Ожидание солдата». Об этом сообщает sova.info.
Скульптура посвящена матерям, жёнам, сёстрам и дочерям участников Великой Отечественной войны.
После церемонии были возложены цветы к Вечному огню.
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