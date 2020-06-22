Северный флот принял участие в акции «Свеча памяти»

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Северный флот принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти».
Северный флот принял участие в акции «Свеча памяти»
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News.

Памятные свечи зажглись рано утром в гарнизонах, у памятников и мемориалов.

«В городе Североморске акция «Свеча памяти» традиционно состоялась на Воинском мемориальном кладбище, где установлена мраморная часовня. Возле часовни были проведены краткий митинг и молебен», — заявили в пресс-службе флота.

Участники акции также возложили цветы к мемориалу и стеле с именами погибших в годы Великой Отечественной войны североморцев.

Также стало известно, что в Волгограде состоялась акция «Выстрел памяти». На Мамаевом кургане артиллеристы дали залп из двух орудий ЗИС-3, передаёт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На церемонии присутствовали начальник Волгоградского гарнизона, военный оркестр и рота почётного караула мотострелкового соединения ЮВО.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».

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