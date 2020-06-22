В Калининграде прошла акция «Свеча памяти»
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Как сообщает «Янтарный край», участниками памятного мероприятия стали руководитель Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский, специалисты областного Центра молодёжи, представители общественных организаций и движений студенческих отрядов, волонтёры, юнармейцы.
Они почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы и венки к Вечному огню.
Участники зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».
«Невские новости» также сообщают, что из-за действующих ограничений по коронавирусу акция «Свеча памяти» в Санкт-Петербурге пройдёт в режиме онлайн.
Кроме того, в онлайн-формате будет показан моноспектакль заслуженного артиста Российской Федерации Семёна Сытника о народном артисте СССР Василии Меркурьеве, приуроченный ко Дню памяти и скорби.