В Калининграде прошла акция «Свеча памяти»

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В Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».
В Калининграде прошла акция «Свеча памяти»
  • Pixabay

Как сообщает «Янтарный край», участниками памятного мероприятия стали руководитель Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский, специалисты областного Центра молодёжи, представители общественных организаций и движений студенческих отрядов, волонтёры, юнармейцы.

Они почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Участники зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».

«Невские новости» также сообщают, что из-за действующих ограничений по коронавирусу акция «Свеча памяти» в Санкт-Петербурге пройдёт в режиме онлайн.

Кроме того, в онлайн-формате будет показан моноспектакль заслуженного артиста Российской Федерации Семёна Сытника о народном артисте СССР Василии Меркурьеве, приуроченный ко Дню памяти и скорби.

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