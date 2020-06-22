В Калининграде прошла акция «Свеча памяти»

В Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».

Как сообщает «Янтарный край», участниками памятного мероприятия стали руководитель Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский, специалисты областного Центра молодёжи, представители общественных организаций и движений студенческих отрядов, волонтёры, юнармейцы.

Они почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Участники зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».

«Невские новости» также сообщают, что из-за действующих ограничений по коронавирусу акция «Свеча памяти» в Санкт-Петербурге пройдёт в режиме онлайн.

Кроме того, в онлайн-формате будет показан моноспектакль заслуженного артиста Российской Федерации Семёна Сытника о народном артисте СССР Василии Меркурьеве, приуроченный ко Дню памяти и скорби.