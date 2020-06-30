Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

Главы государств возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах.

«Ржевский мемориал — ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма», — сказал Путин.

Он отметил, что «время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями».

Путин добавил, что память о том, какую цену заплатил советский народ и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, будет храниться всегда.

Ранее Путин выступил с обращением к гражданам страны на фоне Ржевского мемориала.