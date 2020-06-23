Метеорологи проверяют сообщения о +38 °С на полюсе холода в Якутии

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверяет сообщения о рекордной температуре +38 °С в российском Верхоянске в Якутии, также известном как полюс холода.
Метеорологи проверяют сообщения о +38 °С на полюсе холода в Якутии
  • © В. Журавлев
  • РИА Новости

«Рекорд был зафиксирован 20 июня, в субботу, и мы попросили экспертов из Института исследования Арктики и Антарктики Росгидрометцентра объяснить, почему именно в этом регионе Восточной Сибири экстремально холодная температура зимой и экстремально высокая летом», — приводит РИА Новости слова официального представителя ВМО Клер Нуллис.

Она отметила, что температуры свыше 30 °С в июле для Якутии — это обычное явление, но 38 °С — это исключительно явление.

По её словам, в Сибири весной 2020 года в целом были зафиксированы необычно высокие температуры. 

В мае 2019 года испанская газета El Pais составила рейтинг городов мира с экстремальными, в том числе погодными, условиями. Издание отмечает, что в Верхоянске наблюдались колебания температур от -69,8 °С зимой до +37 °С летом.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в школе города Верхоянска приостановили занятия для учащихся 1—7 классов из-за установившихся 50-градусных морозов.

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