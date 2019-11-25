В школе Верхоянска приостановили занятия из-за 50-градусных морозов

В школе города Верхоянска в Якутии приостановили занятия для учащихся с первого по седьмой класс из-за установившихся 50-градусных морозов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности директора школы Галину Дабанову.

«Всего у нас в школе обучаются 207 детей. В этом году резко похолодало. На прошлой неделе в городе было около 30 градусов мороза. С первого по 11-й класс у нас не учатся при -55 °С. Сегодня в Верхоянске -51 °С и ветрено. Актированный день объявлен для учащихся с первого по седьмой класс», — сказала она.

Как указывает агентство, ссылаясь на информацию Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября средняя температура в Верхоянском районе составляет -40...-45 °С.

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