Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни

Короткая ссылка
Испанская газета El Pais составила рейтинг городов мира с экстремальными в том числе погодными условиями, в список вошли три российских региона.

Первое место разделили российский город Якутск и село Оймякон. Авторы публикации указали, что температура воздуха зимой в Якутске может опускаться до -40 °С.

Также, согласно представленным данным, в 1926 году в Оймяконе температура опустилась до -71,2 °С.

Вторым в рейтинге стал ещё один якутский город — Верхоянск с температурой воздуха -69,8 °С и +37 °С.

Третье место досталось мексиканскому Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура воздуха достигала +59,5 °С.

Самым труднодоступным городом на Земле El Pais признала шахтёрский Ла-Ринконада в Перу (более 5 тыс. метров над уровнем моря). 

Израильские города Иерихон и Табха также вошли в рейтинг — они расположены на 200 метров ниже уровня моря.

Самым удаленным признан город-остров Адак в группе Алеутских островов. 

В ноябре 2018 года представители немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, который показывает, в какой части мира риск гибели граждан от природных катаклизмов наиболее высок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить