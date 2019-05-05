Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни
Первое место разделили российский город Якутск и село Оймякон. Авторы публикации указали, что температура воздуха зимой в Якутске может опускаться до -40 °С.
Также, согласно представленным данным, в 1926 году в Оймяконе температура опустилась до -71,2 °С.
Вторым в рейтинге стал ещё один якутский город — Верхоянск с температурой воздуха -69,8 °С и +37 °С.
Третье место досталось мексиканскому Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура воздуха достигала +59,5 °С.
Самым труднодоступным городом на Земле El Pais признала шахтёрский Ла-Ринконада в Перу (более 5 тыс. метров над уровнем моря).
Израильские города Иерихон и Табха также вошли в рейтинг — они расположены на 200 метров ниже уровня моря.
Самым удаленным признан город-остров Адак в группе Алеутских островов.
В ноябре 2018 года представители немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, который показывает, в какой части мира риск гибели граждан от природных катаклизмов наиболее высок.