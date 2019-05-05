Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни

Испанская газета El Pais составила рейтинг городов мира с экстремальными в том числе погодными условиями, в список вошли три российских региона.

Первое место разделили российский город Якутск и село Оймякон. Авторы публикации указали, что температура воздуха зимой в Якутске может опускаться до -40 °С.

Также, согласно представленным данным, в 1926 году в Оймяконе температура опустилась до -71,2 °С.

Вторым в рейтинге стал ещё один якутский город — Верхоянск с температурой воздуха -69,8 °С и +37 °С.

Третье место досталось мексиканскому Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура воздуха достигала +59,5 °С.

Самым труднодоступным городом на Земле El Pais признала шахтёрский Ла-Ринконада в Перу (более 5 тыс. метров над уровнем моря).

Израильские города Иерихон и Табха также вошли в рейтинг — они расположены на 200 метров ниже уровня моря.

Самым удаленным признан город-остров Адак в группе Алеутских островов.

В ноябре 2018 года представители немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, который показывает, в какой части мира риск гибели граждан от природных катаклизмов наиболее высок.