Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве

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Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я полгода просидел в депрессии из-за расставания (с Топурией. — RT). Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил... Очень странные отношения были, закончились — и слава богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200% и именно этот человек меня подставил», — рассказал Гуф сервису PREMIER.

Он также отметил, что сперва планировал вступить в отношения с Топурией для галочки.

«Чтобы смотреть с мамой какой-нибудь «Голубой огонёк» и сказать: «Смотри, мама, я с ней был». Затянулось дольше, чем я думал», — заявил музыкант.

Гуф добавил, что его в отношениях с Топурией больше интересовала личность её отца.

Кроме того, рэпер рассказал, что до встречи с Кети Топурией около трёх лет не употреблял тяжёлые наркотики, но уже на первом свидании решил вновь начать.

«Ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Она говорила: «Это мне за папу моего Бог послал тебя». Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще. Мы сидели на диване, я отрастил живот себе, второй подбородок. Два с половиной года не вставал с дивана, сидел как куча какая-то», — отметил Гуф.

Он добавил, что с нынешней девушкой Лесей счастлив и хотел бы на ней жениться.

«Леся — это единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу», — признался рэпер.

В январе 2020 года Гуф вызвал на бой бронзового призёра Олимпийских игр и депутата Госдумы Дмитрия Носова. Носов ответил, что не собирается принимать вызов.

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