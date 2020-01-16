Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.

«Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это. Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно», — цитирует Носова «Радио Москва».

По словам депутата, он получил текст сообщения Долматова, но не смог найти в нём логическую связь. Он отметил, что заявление рэпера необходимо «перевести на русский язык», если это возможно.

При этом бронзовый призёр Олимпийских игр добавил, что не собирается проводить поединок с рэпером, отметив, что у него есть более важные дела и задачи.

«Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее», — заключил Носов.

Ранее сообщалось, что известный рэпер Гуф вызвал Носова на поединок.