RT покажет в прямом эфире концерт Вадима Самойлова

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Телеканал RT в воскресенье, 10 мая, в 19:00 мск покажет в прямом эфире концерт российского рок-исполнителя, основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.
RT покажет в прямом эфире концерт Вадима Самойлова
  • РИА Новости

Посмотреть концерт можно будет в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале RT.

2 апреля в прямом эфире телеканала RT выступила группа Uma2rman.

1 мая RT также показал концерт певицы Юлии Чичериной и джазового исполнителя Сергея Головни.

Музыканты со всего мира продолжают поддерживать своих поклонников, которые из-за пандемии коронавируса остаются на карантине или в самоизоляции. 

Так, онлайн-концерты в соцсетях и на различных интернет-платформах провели певец Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2). 

Среди российских исполнителей в акции приняли участие коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев.

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