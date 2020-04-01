RT покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman

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Телеканал RT в четверг, 2 апреля, в 19:00 мск покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman.
RT покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman

    Посмотреть концерт можно будет на каналах RT, а также в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале.

    Ранее сообщалось, что музыканты со всего мира продолжают поддерживать своих поклонников, которые из-за пандемии коронавируса остаются на карантине или в самоизоляции. 

    Так, онлайн-концерты в соцсетях и на различных интернет-платформах провели певец Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2). 

    Среди российских исполнителей в акции приняли участие коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев.

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