«Одноклассники» запустили приложение для анонсирования онлайн-событий
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Отмечается, что в специальном приложении «Дома — это ОК» собраны анонсы концертов и виртуальных экскурсий, а также подборки популярных игр в «Одноклассниках».
Кроме того, в приложении есть ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать всю актуальную информацию о распространении коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах.