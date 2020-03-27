«Одноклассники» запустили приложение для анонсирования онлайн-событий

«Одноклассники» запустили афишу онлайн-событий на каждый день, чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции или карантина.

Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что в специальном приложении «Дома — это ОК» собраны анонсы концертов и виртуальных экскурсий, а также подборки популярных игр в «Одноклассниках».

Кроме того, в приложении есть ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать всю актуальную информацию о распространении коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах.