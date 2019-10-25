В «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах
- РИА Новости
Отмечается, что администраторы смогут установить в группах кнопки «Позвонить», «Сообщения» или «Перейти по ссылке», благодаря которым получат дополнительную возможность для продвижения сайта или приложения, а подписчики и клиенты смогут позвонить или написать группе в один клик. Кнопки располагаются рядом с аватаром группы.
Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ.