В «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах

У групп в «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что администраторы смогут установить в группах кнопки «Позвонить», «Сообщения» или «Перейти по ссылке», благодаря которым получат дополнительную возможность для продвижения сайта или приложения, а подписчики и клиенты смогут позвонить или написать группе в один клик. Кнопки располагаются рядом с аватаром группы.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ.