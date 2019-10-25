В «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах

Короткая ссылка
У групп в «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
В «Одноклассниках» появились кнопки целевого действия в группах
  • РИА Новости

Отмечается, что администраторы смогут установить в группах кнопки «Позвонить», «Сообщения» или «Перейти по ссылке», благодаря которым получат дополнительную возможность для продвижения сайта или приложения, а подписчики и клиенты смогут позвонить или написать группе в один клик. Кнопки располагаются рядом с аватаром группы.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить