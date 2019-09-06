«Одноклассники» запустили систему поддержки региональных и городских СМИ

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ под названием «Новости региона».
«Одноклассники» запустили систему поддержки региональных и городских СМИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что благодаря новой системе поддержки региональные СМИ получат дополнительный охват. Локальные новости должны будут появляться в ленте «Рекомендации» с высоким приоритетом для тех пользователей соцсети, которым интересны события их города или региона.

В основе работы нового сервиса лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» обновили сервис сообщений ко Дню знаний.

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