«Одноклассники» запустили систему поддержки региональных и городских СМИ

Социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ под названием «Новости региона».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что благодаря новой системе поддержки региональные СМИ получат дополнительный охват. Локальные новости должны будут появляться в ленте «Рекомендации» с высоким приоритетом для тех пользователей соцсети, которым интересны события их города или региона.

В основе работы нового сервиса лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» обновили сервис сообщений ко Дню знаний.