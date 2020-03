Колыбельная от Робби Уильямса: как музыканты поддерживают поклонников онлайн-концертами во время пандемии

Музыканты из России, Европы и США продолжают флешмоб в поддержку своих поклонников и других меломанов, вынужденных не выходить на улицу в связи с распространением коронавируса. Исполнители проводят онлайн-концерты (причём порою прямо из своих домов), посмотреть которые могут все желающие.

Так, вечером 26 марта состоялся онлайн-концерт из студии звукозаписи российской группы «Кватро». Мероприятие транслировалось в социальной сети «Одноклассники».

Квартет спел кавер-версии хитов Hallelujah Леонарда Коэна, «Если б не было тебя...» (российская версия композиции Джо Дассена Et Si Tu N'Existais Pas), «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова и «На сиреневой Луне» Леонида Агутина. Кроме того, Леонид Овруцкий аккомпанировал себе и коллегам на фортепиано, а Антон Сергеев исполнил соло на духовой мелодике.

Музыканты также рассказали поклонникам, что в условиях самоизоляции у них появилось больше времени на репетиции и творчество.

«Спасибо за концерт в прямом эфире! Отдохнули душой от происходящих проблем!» — поблагодарила коллектив слушательница из Минска. Некоторые пользователи также отметили, что группе удалось добиться ощущения присутствия, а время пролетело незаметно.

В «Одноклассниках», помимо «Кватро», уже успел выступить Сосо Павлиашвилли.

Одним из пионеров формата онлайн-концертов стал вокалист Coldpaly Крис Мартин. 17 марта он в прямой трансляции в Instagram в течение получаса общался со зрителями и исполнял хиты группы — в том числе Sky Full of Stars и Viva La Vida, аккомпанируя себе на гитаре и фортепиано.

В тот же день ирландская фолк-рок-группа Dropkich Murphys отыграла в прямом эфире YouTube концерт, приуроченный ко Дню святого Патрика. Запись велась на сцене бостонского клуба при пустом зале.

Лидер группы U2 Боно в праздник представил на странице группы в Facebook новую песню Let Your Love Be Known, которую посвятил врачам, медсёстрам и другим медработникам, которые борются с распространением вируса.