Колыбельная от Робби Уильямса: как музыканты поддерживают поклонников онлайн-концертами во время пандемии

Музыканты со всего мира продолжают поддерживать поклонников, которые из-за пандемии коронавируса остаются в карантине или самоизоляции. Всё больше артистов дают онлайн-концерты в соцсетях и на различных интернет-платформах. Среди них — российские коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев. В числе зарубежных исполнителей, которые подключились к флешмобу, — Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2).

Музыканты из России, Европы и США продолжают флешмоб в поддержку своих поклонников и других меломанов, вынужденных не выходить на улицу в связи с распространением коронавируса. Исполнители проводят онлайн-концерты (причём порою прямо из своих домов), посмотреть которые могут все желающие.

Так, вечером 26 марта состоялся онлайн-концерт из студии звукозаписи российской группы «Кватро». Мероприятие транслировалось в социальной сети «Одноклассники».

Квартет спел кавер-версии хитов Hallelujah Леонарда Коэна, «Если б не было тебя...» (российская версия композиции Джо Дассена Et Si Tu N'Existais Pas), «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова и «На сиреневой Луне» Леонида Агутина. Кроме того, Леонид Овруцкий аккомпанировал себе и коллегам на фортепиано, а Антон Сергеев исполнил соло на духовой мелодике.

Музыканты также рассказали поклонникам, что в условиях самоизоляции у них появилось больше времени на репетиции и творчество.

На официальной странице «Кватро» в соцсети «ВКонтакте» поклонники группы отметили значимость подобных инициатив в столь непростое время.

«Спасибо за концерт в прямом эфире! Отдохнули душой от происходящих проблем!» — поблагодарила коллектив слушательница из Минска. Некоторые пользователи также отметили, что группе удалось добиться ощущения присутствия, а время пролетело незаметно.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В «Одноклассниках», помимо «Кватро», уже успел выступить Сосо Павлиашвилли.

Одним из пионеров формата онлайн-концертов стал вокалист Coldpaly Крис Мартин. 17 марта он в прямой трансляции в Instagram в течение получаса общался со зрителями и исполнял хиты группы — в том числе Sky Full of Stars и Viva La Vida, аккомпанируя себе на гитаре и фортепиано.

В тот же день ирландская фолк-рок-группа Dropkich Murphys отыграла в прямом эфире YouTube концерт, приуроченный ко Дню святого Патрика. Запись велась на сцене бостонского клуба при пустом зале.

Лидер группы U2 Боно в праздник представил на странице группы в Facebook новую песню Let Your Love Be Known, которую посвятил врачам, медсёстрам и другим медработникам, которые борются с распространением вируса.

Тогда же состоялось выступление рэпера Басты (Василий Вакуленко) и молодого исполнителя T-Fest. Шоу транслировалось в официальной группе объединения Gazgolder в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube.

Робби Уильямс порадовал фанатов трансляцией из собственной спальни. Он назвал эфир «корона-караоке-сейшеном» и принимал заявки от слушателей.

Ярким онлайн-событием стал концерт российской группы «Би-2» в кинотеатре Okko. Фанаты смотрели концерт с друзьями и семьями, многие подчеркнули, что испытали те же эмоции, что обычно получают во время реальных шоу.

«Вы думаете, что не было аплодисментов, криков, воплей и танцев? Ошибаетесь. Теперь мои соседи знают слова песен «Би-2», а под «Мой рок-н-рол» даже зажигалочка горела», — написала поклонница группы в комментариях к трансляции в соцсети «ВКонтакте».

Французский певец и актёр Патрик Брюэль взял за правило делиться своим творчеством с поклонниками по несколько раз в неделю: он выходит в прямой эфир на Facebook, а затем выкладывает записи в Instagram. Кроме того, исполнитель практически ежедневно публикует небольшие музыкальные видео.

Instagram

© coldplay

Лидер группы Death Cab for Cutie Бенджамин Гиббард ежедневно проводит сольные акустические концерты в Facebook и даже позволяет зрителям выбирать репертуар. Кроме того, 20 марта музыкант представил новую песню Life in Quarantine. Анонсы концертов Гиббарда сопровождаются контактами благотворительных и медицинских организаций, которые нуждаются в помощи.

Приобщиться к новой тенденции решила и Ольга Бузова. Она провела в Instagram прямую трансляцию своей репетиции, за которой наблюдали более 70 тыс. человек. Фанаты артистки, впрочем, утверждают, что зрителей было полмиллиона — если они правы, то Бузовой удалось собрать аудиторию десятков концертных площадок.

24 марта на связь с поклонниками вышла и группа Linkin Park. Вместе с фанатами музыканты смотрели и обсуждали запись своего концерта 2001 года.

20 марта Денис Мацуев открыл «Домашний сезон» Московской государственной академической филармонии. Также в проекте принимают участие Юрий Башмет и его ансамбль «Солисты Москвы», пианист Андрей Гугнин, виолончелист Александр Бузлов и другие музыканты и коллективы.

Концерты доступны в том числе и на странице проекта «Сбербанка» и Okko «Искусство онлайн», организованного при поддержке Министерства культуры. Здесь же прошли трансляции премьерных спектаклей Мариинского театра «Анна Каренина» и «Золушка».

Предстоящие события

Соцсеть «Одноклассники» в ближайшие дни представит концерты Мити Фомина и BURITO, а также квартирник «Сургановой и оркестра».

На 28 марта запланирован сборный концерт в «Крокус Сити Холле», где выступят Полина Гагарина, Григорий Лепс, Валерия, Николай Басков, группы «Дискотека Авария», Reflex и другие исполнители. Мероприятие организует «Русское радио», трансляция пройдёт в соцсетях, на канале RU.TV и в «Яндекс.Эфире».

29 марта на платформе PREMIER состоится концерт Юлии Зиверт (Zivert). Это будет полноценное шоу с музыкантами и танцевальным коллективом. В программе анонсированы песни с дебютного сольного альбома певицы Vinyl #1, который вышел осенью 2019 года.

На американском телеканале FOX31 29 марта пройдёт прямая трансляция выступлений Билли Айлиш, Мэрайи Кэри, группы Backstreet Boys и лидера коллектива Green Day Билли Джо Армстронга. Все они подключатся к эфиру из своих домов. Ведущим проекта под названием iHeart Living Room Concert for America станет Элтон Джон. В эфирной сетке канала шоу заменит церемонию вручения премии iHeartRadio Music Awards.