RT покажет в прямом эфире концерт Юлии Чичериной и Сергея Головни
Посмотреть концерт можно будет на каналах RT, а также в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале.
2 апреля в прямом эфире телеканала RT выступила группа Uma2rman.
Музыканты со всего мира продолжают поддерживать своих поклонников, которые из-за пандемии коронавируса остаются на карантине или в самоизоляции.
Так, онлайн-концерты в соцсетях и на различных интернет-платформах провели певец Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2).
Среди российских исполнителей в акции приняли участие коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев.