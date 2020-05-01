RT покажет в прямом эфире концерт Юлии Чичериной и Сергея Головни

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Телеканал RT в пятницу, 1 мая, в 19:00 мск покажет в прямом эфире концерт певицы Юлии Чичериной и джазового музыканта Сергея Головни.
RT покажет в прямом эфире концерт Юлии Чичериной и Сергея Головни

    Посмотреть концерт можно будет на каналах RT, а также в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале.

    2 апреля в прямом эфире телеканала RT выступила группа Uma2rman.

    Музыканты со всего мира продолжают поддерживать своих поклонников, которые из-за пандемии коронавируса остаются на карантине или в самоизоляции. 

    Так, онлайн-концерты в соцсетях и на различных интернет-платформах провели певец Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2). 

    Среди российских исполнителей в акции приняли участие коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев.

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