Бабкина сообщила о выписке из больницы
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«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания», — написала певица в Instagram.
Бабкина поблагодарила медперсонал «за отзывчивость, внимание и теплоту».
«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам», — добавила она.
7 апреля сообщалось, что Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония».
По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, её тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.