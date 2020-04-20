Бабкина продолжает лечение в больнице

Короткая ссылка
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая ранее была госпитализирована с пневмонией, продолжает лечение в больнице.
Бабкина продолжает лечение в больнице
  • РИА Новости

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — приводит РИА Новости слова исполнительного директора театра «Русская песня» Антона Собянина.

7 апреля сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония».

По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, её тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

Он сообщал, что состояние певицы стабильное, динамика положительная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить