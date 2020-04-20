Бабкина продолжает лечение в больнице

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая ранее была госпитализирована с пневмонией, продолжает лечение в больнице.

РИА Новости

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — приводит РИА Новости слова исполнительного директора театра «Русская песня» Антона Собянина. 7 апреля сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония». По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, её тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Он сообщал, что состояние певицы стабильное, динамика положительная.