Представитель Шнурова опроверг сообщения о коронавирусе у музыканта

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Представитель Сергея Шнурова опроверг появившиеся в СМИ сообщения о заражении музыканта коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чём ещё ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу», — передал РИА Новости слова музыканта его представитель.

Как отмечает агентство, сообщения о болезни Шнурова появились после того, как музыкант сказал об этом в прямом эфире в Instagram с футболистом Александром Кержаковым.

7 апреля сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония».

По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, её тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

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