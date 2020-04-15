Представитель Шнурова опроверг сообщения о коронавирусе у музыканта
«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чём ещё ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу», — передал РИА Новости слова музыканта его представитель.
Как отмечает агентство, сообщения о болезни Шнурова появились после того, как музыкант сказал об этом в прямом эфире в Instagram с футболистом Александром Кержаковым.
7 апреля сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония».
По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, её тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.